قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
الكبير كبير.. شوبير يشيد بالزمالك بعد تأهله لنهائي كأس السوبر
برقم الهاتف.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
مصرع شاب تحت عجلات القطار شمال بني سويف
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور 3 محافظين.. افتتاح مبهر لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية بمعبد دندرة .. صور

احتفال مهرجان قنا
احتفال مهرجان قنا
يوسف رجب

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، حفل افتتاح فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، والذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وذلك في ساحة معبد دندرة التاريخي، وسط أجواء احتفالية مبهرة وحضور جماهيري غفير من أبناء المحافظة وضيوفها، جسدت بانطلاقتها المهيبة عراقة التراث المصري وأصالة التاريخ الفرعوني العريق.

حضر الافتتاح كلا من: الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، والناقد السينمائي هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع كبير من أبناء قنا ومحبي الفنون والتراث.

وانطلقت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية في مشهد مهيب جسد روح الانتماء والفخر الوطني، تلاه تقديم باقة عروض فنية مبهجة لفرقة فاطمة عيد، وفرقة زين للفنون الشعبية، وفرقة النيل للآلات الشعبية، حيث تنوّعت الفقرات بين الغناء الشعبي والاستعراضات الفلكلورية التي عبّرت عن ثراء التراث المصري وتنوّعه، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق والهتاف في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والأصالة.

و رحب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، نيابة عن  رئيس مجلس الوزراء، بالضيوف والمشاركين، مؤكداً أن هذا الحدث الثقافي الكبير يعكس اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الجنوب، وتعزيز دور الثقافة والفنون كركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي.

وأشار محافظ قنا، إلى أن محافظة قنا تمتلك تاريخاً ضارباً في عمق الحضارة المصرية القديمة، لاسيما في منطقة دندرة التي تحتضن واحداً من أهم وأعرق المعابد الأثرية في العالم، وتسعى المحافظة جاهدة لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

و أكد عبدالحليم، بأن قنا كانت ولا تزال منبعاً للحرف والفنون الشعبية، وأن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال الموازنة بين الحفاظ على التراث ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم مواردها عبر دعم الصناعات التراثية وتنشيط السياحة الريفية والثقافية وتشجيع الاستثمار في المجالات الواعدة.

فيما أكد الناقد السينمائي هيثم الهواري، رئيس المهرجان، بأن إقامة المهرجان في ساحة معبد دندرة تحمل رسالة رمزية عميقة تربط بين عبق التاريخ المصري وإبداع الحاضر، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم الدولة للفنون والحرف التراثية بوصفها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية المصرية.
 

واختُتمت فعاليات الافتتاح وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، حيث أشاد الحاضرون بالتنظيم المتميز وجودة العروض المقدمة، مؤكدين أن مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية أصبح منصة ثقافية سنوية تبرز ملامح الجنوب الحضارية، وتعيد إحياء الفنون الشعبية في أبهى صورها، بما يعزز مكانة محافظة قنا كعاصمة للتراث والفن الأصيل في صعيد مصر.


قنا أخبار قنا معبد دندرة مجلس الوزراء مهرجان قنا للفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

فتاة - أرشيفية

هيام أمام محكمة الأسرة: اكتشف علاقة زوجي بطالبة ثانوي بعد 15 سنة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد