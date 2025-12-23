قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بإطلالة غريبة وملفتة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت بدلة رجالى باللون الرمادى و جرافت بالابيض فى الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أعمال ناهد السباعي

وتعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من النشاط السينمائي، حيث من المقرر ان يعرض لها عملين دفعة واحدة خلال الفترة القادمة.

ويعرض في البداية لـ ناهد السباعي فيلم" السادة الافاضل" وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

May be an image of television, suit and text
May be an image of suit, overcoat and text
May be an image of one or more people
ببدلة رجالى ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها ناهد السباعى صور ناهد السباعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

ألفا روميو

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ليلة رأس السنة

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

دينا الشربينى

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

بالصور

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد