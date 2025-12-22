شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، عن تطورات جديدة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد، مؤكدًا أن هناك تحقيقات مطولة أُجريت مع قيادات اتحاد السباحة حتى وقت متأخر من مساء أمس وفجر اليوم.

وأوضح شوبير أن الجهات المعنية تتعامل مع الأمر بجدية وحزم شديدين، في إطار الوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي حسم الجدل الدائر حول سبب الوفاة، حيث أكد أن السباح الراحل توفي غرقًا، نافيًا ما تردد من شائعات بشأن تعاطيه للمنشطات.

واختتم شوبير حديثه بتوجيه رسالة تعزية لأسرة الفقيد، قائلًا إن الله يكون في عون والديه ويلهمهما الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.