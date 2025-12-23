قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد نشوب حريق مخزن خشب في المرج

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحى المرج دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد .

جاء ذلك خلال إشراف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية على عمليات اطفاء الحريق بتواجد ١٠ سيارات إطفاء.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد مخازن الخشب تبلغ مساحته ما يقارب ٢٠٠٠م٢، بشارع كفر الباشا بحى المرج.

امتد أثره لبعض العقارات المجاورة له دون اصابات أو وفيات، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .