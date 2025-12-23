قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
محافظات

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد نشوب حريق مخزن خشب في المرج

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحى المرج دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد .

جاء ذلك خلال إشراف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية على عمليات اطفاء الحريق بتواجد ١٠ سيارات إطفاء.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد مخازن الخشب تبلغ مساحته ما يقارب ٢٠٠٠م٢، بشارع كفر الباشا بحى المرج.

 امتد أثره لبعض العقارات المجاورة له دون اصابات أو وفيات، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحريق

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

