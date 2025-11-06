قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
محافظات

مهرجان قنا للتراث .. المحافظ يفتتح عروض المرماح والتحطيب | صور

مهرجان قنا للتراث
مهرجان قنا للتراث
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا ، عروض المرماح والتحطيب ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية المقام بساحة معبد دندرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة س للثقافة والإبداع، وسط أجواء احتفالية مبهرة جسدت روح الجنوب.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتورة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادى للمحافظة والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، والناقد السينمائي هيثم الهواري رئيس المهرجان إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمبدع بركات زناته المشرف على فنون التحطيب.

ويأتي المهرجان في إطار دعم القيادة السياسية وجهود الدولة لصون التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني بما يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وإحياء الفنون والحرف الشعبية التي تمثل جزءا من ذاكرة الوطن وهويته الثقافية المتجذرة في وجدان أبناء الجنوب.

وشهدت فعاليات المهرجان عروضا مبهرة للفروسية والتحطيب نالت إعجاب الحضور لما اتسمت به من مهارة وشجاعة وأصالة حيث أبدع الشباب في تقديم لوحات فنية جسدت رموز الشهامة والرجولة وعكست تمسك أبناء الصعيد بتراثهم القتالي العريق.

وأشاد محافظ قنا، بالأداء المتميز للمشاركين مؤكدا أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو إحياء الفنون الشعبية وتعريف الأجيال الجديدة بقيمها الثقافية مع استمرار دعم المحافظة للفعاليات التي تعزز روح الانتماء الوطني وتصون التراث المصري الأصيل.

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

