تموين قنا تحبط تهريب 3 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها سوق سوداء | صور

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المديرية تمكنت من ضبط مخالفات تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم، حيث تم ضبط أحد تجار الدقيق المدعم لتصرفه فى 2 طن دقيق بلدي و 98 جوال دقيق بلدي، كما تم ضبط 1طن و800 كجم دقيق، حيث قام أحد تجار الدقيق بتجميعها داخل طاحوانه مواني بغرض إعادة طحنها وبيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك ضمن حملة شفتها مديرية التموين بقنا، برئاسة وكيل وزارة التموين، ومحمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية و ياسرمحمد فهمي، مدير إدارة تموين نقاده ومفتشي الرقابه بالمديرية استهدفت الحملات، المرور والتفتيش علي المطاحن، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى الأسواق العامة بمختلف مراكز المحافظة.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أسفرت الحملات علي المخابز البلدية فى تحرير عدد من المخالفات ضد أحد المخابز البلدية لتصرفه في 12 جوال مخابز قبل بيعه في السوق السوداء وتحرير مخالفات أخري تنوعت مابين عدم نظافة ادوات العجن ونقص وزن الخبز البلدي وعدم اعطاء بون للمواطن وعدم الاعلان عن قائمة التشغيل.



وأضاف القط، كما تم ضبط عدد 84 بطاقة تموينينة تم تجميعها داخل مخبز بلدي وصرفها علي ماكينة الخبز دون الانتاج الفعلي لتحقيق ارباح غير مشروعه والاستفادة من الدعم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الدولة حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية وأن مديرية التموين بقنا تعمل علي مدار الساعه بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق من خلال المتابعه الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي، لكافة المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

وأشار القط، إلى أن الحملة تغتى ضمن الجهود الرقابية المكثفة لمديرية التموين لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية و حرصها الدائم علي إيصال الدعم لمستحقيه ومراقبة السلع التموينية المدعمة.





