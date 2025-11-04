قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال جولة بدشنا.. مدير تعليم قنا يشيد بالأفكار الإبداعية لمدرسة الشهيد محمود الأمين

جولة تعليم قنا
جولة تعليم قنا
يوسف رجب

أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالأفكار غير التقليدية والمنفذة لتحفيز التلاميذ على التميز العلمي والأخلاقي بمدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، مثنياً على منح التلاميذ أوسمة أسبوعية للتفوق والخلق المثالي والمظهر الجميل لحثهم على التحصيل الدراسي الجيد والتحلي بخلق السماحة والتعاون والإيثار، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة والمظهر النظيف والبسيط وغير المتكلف.

جاء ذلك في سياق متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لانضباط الدراسة بمدارس إدارة دشنا التعليمية، برفقة طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وقيادات الإدارة التعليمية.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على فكرة ركن الإبداع المنفذة داخل أسوار المدرسة لعرض الأعمال المتميزة للتلاميذ وحث الأقران على تقليدها، ووجه وكيل الوزارة إلى تكريم عادل محمد مدير مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية، تقديرًا للمجهود المتميز.

وحث الصابر، خلال زيارته لمدرسة أبو مناع بحري الثانوية المشتركة التي تضم 497 طالبًا، على اغتنام الفرص التدريبية التي تقدمها منصة "كيريو" لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مثمناً مساعي وزير التربية والتعليم، في تدريب وتأهيل طالب يمتلك المهارات المناسبة لسوق العمل الدولي والمحلي، وإمكانية توفير عقود تتيح تشغيل أوائل المحافظات في كورسات المنصة.

كما تضمنت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدشنا تفقد مدرستي وحدة السمطا بحري الابتدائية التي تضم 2197 تلميذًا في 47 فصلاً دراسيًا، ومدرسة السمطا بحري الإعدادية المشتركة التي تضم 1073 طالبًا في 23 فصلاً دراسيًا، وراجع نسب الحضور وتأكد من استلام كافة الكتب الدراسية وتصويب التقييمات ورصد درجاتها بدفاتر المعلمين وتوافر ضوابط وشروط الأمن والسلامة وتفعيل الخطط العلاجية لتحسين مستوى الضعاف تحت إشراف التوجيه المختص بالإدارة.

قنا تعليم قنا إدارة دشنا التعليمية مدرسة الشهيد محمود الأمين مدرسة أبو مناع بحري الثانوية

