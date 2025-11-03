مدرسة نجع الجزيرة بقنا تحصل على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة نجع الجزيرة للتعليم الأساسى بالصبريات التابعة لإدارة دشنا التعليمية نظراً لفوزها بجائزة التميز المؤسسي للمساواة بين الجنسين من بين 10 مدارس اختيرت لهذه الجائزة على مستوى الجمهورية.



وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مساندة الدكتورة دعاء عسران، منسق عام تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بقنا لمشاركة المدرسة فى منافسات الجائزة على مستوى الجمهورية.





وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، دور الإدارة التعليمية بقيادة طارق نور الدين، وإدارة المدرسة في دعم برنامج الإدارة العامة لتكافؤ الفرص للمساواة بين الجنسين.



وأوضح الصابر، بأن وزارة التربية والتعليم تحرص على دعم وتمكين الفتيات وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية لهن، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها كرمت المدرسة هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه وأهدته درع المدرسة عرفانا بدوره في تحقيق هذا التميز المشهود له وزارياً ، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة دعاء عسران، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وإسلام العزايزى، منسق تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة دشنا التعليمية والدكتور علي حسن، مدير المدرسة.