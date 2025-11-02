إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الغربى

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنه عدد من الإصابات بين مستقلى السيارة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.