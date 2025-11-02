قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة ميدانية.. نائب محافظ قنا يتابع ملفات التقنين والصحة بقوص

جولة قوص
جولة قوص
يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية بمركز ومدينة قوص، لمتابعة سير العمل بعدد من المرافق الخدمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التواصل الميداني المستمر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

رافق نائب محافظ قنا، خلال الجولة، فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور أحمد صبحي، مدير الإدارة الصحية، والدكتورة إيمان متولي، مدير وحدة طب الأسرة بالكلالسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث جرى متابعة معدلات إنجاز المعاملات وسير العمل داخل المركز، مع التأكيد على رفع نسب الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

تلاها بزيارة لوحدة التقنين بالوحدة المحلية، حيث تم استعراض موقف ملفات تقنين أراضي الدولة، ومناقشة سبل تسريع وتيرة العمل بالتنسيق بين الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

كما شملت الجولة تفقد وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الوقوف على بيئة العمل داخل الوحدة ومدى جاهزيتها لاستقبال المترددين.

اختُتمت الجولة بتفقد عدد من المواقع الخدمية الأخرى داخل المركز، وسط تفاعل من المواطنين واهتمام بمتابعة مطالبهم اليومية، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.


قنا المركز التكنولوجي مدينة قوص التواصل الميداني وحدة طب الأسرة بالكلالسة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

جيلى امجراند 7 موديل 2014

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2006

اركب تويوتا كورولا 2006 بـ 600 ألف جنيه

شيفروليه كابتيفا 2026

تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد