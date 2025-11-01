قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شاشات عملاقة في ميادين قنا لعرض حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب


أنهت محافظة قنا، استعداداتها لتجهيز عدد من الشاشات العملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاقه مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن تجهيز الشاشات يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك المواطنين في هذا الحدث العالمي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم السياحة والحفاظ على التراث الإنساني.

وأشار عبدالحليم، إلى أنه تم تحديد مواقع الشاشات في الميادين الحيوية بكل مدينة، حيث جرى تخصيص ميدان ديوان عام المحافظة وميدان الساعة وميدان المحطة بمدينة قنا، وميدان الساعة بمدينة نقادة، وميدان العروسة بمدينة نجع حمادي، وشارع طراد النيل أمام هندسة كهرباء دشنا بمدينة دشنا.

وتابع محافظ قنا، وميدان العمري بمدينة قوص، والمنطقة المجاورة لمجلس المدينة بقفط، وميدان المحطة بمدينة أبوتشت، وشارع الجمهورية أمام الوحدة المحلية بمدينة فرشوط.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مواقع العرض وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين.
 

وأشار عبدالحليم، إلى أن هذا الحدث يمثل فخرًا لكل مصري، ويعد رسالة حضارية للعالم أجمع تؤكد مكانة مصر التاريخية ودورها الرائد في صون إرثها الثقافي والإنساني.
 

