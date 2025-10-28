قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار قنا| شاب ينهى حياة شقيقه.. والتموين يحبط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إنهاء شاب حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية الحجيرات، ومصرع شخص في حادث تصادم أعلى محور الشهيد باسم فكرى، إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع، وانطلاق فعاليات أنشطة المبادرة الرئاسية تمكين بجامعة قنا.
 

شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا

أنهى شاب حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة  نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وتبين أن خلافات مالية بين الشقيقين تطورت إلى مشاجرة، انتهت إلى إطلاق أحدهم النار على شقيقه، ليسقط جثة هامدة.
 

مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا
 

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أحمد سيد ٦٠ عاماً، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى.
 

إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة.. وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع بقنا

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 207 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و38 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، ومحضرًا واحدًا لمجهول المصدر، و19 محضرًا لبدالين تموينيين مغلقين، إلى جانب عدة مخالفات في قطاع المخابز منها نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون للمواطنين.
 

انطلاق فعاليات أنشطة المبادرة الرئاسية تمكين بجامعة قنا

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" للعام الدراسى 2025/2026، بجامعة قنا، والتي تهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وتعزيز ثقافة الشمول والمساواة داخل المجتمع الجامعى، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا.

وشهدت الفاعلية تنظيم مسيرة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في أجواء تعبّر عن روح الوحدة والتكافل.

