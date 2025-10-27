قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات وبلاش رغي
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه
حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا
فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها
وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة
غدا آخر موعد.. الداخلية تستقبل طلبات حج القرعة
مادة كاوية وفسحة الموت.. القصة الكاملة لإنهاء حياة أم وأولادها الثلاثة.. اعترافات وتحقيقات
هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
البث الإسرائيلية: السماح لحماس بإجراء جولة ميدانية في منطقة الشجاعية شمالي غزة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا

أنهى شاب حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة  نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن خلافات مالية بين شقيقين بقرية الحجيرات تطورت إلى مشاجرة، انتهت إلى إطلاق أحدهم النار على شقيقه، ليسقط جثة هامدة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا قرية الحجيرات طلقات نارية مشاجرة أخبار قنا

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

