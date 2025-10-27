شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا

أنهى شاب حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن خلافات مالية بين شقيقين بقرية الحجيرات تطورت إلى مشاجرة، انتهت إلى إطلاق أحدهم النار على شقيقه، ليسقط جثة هامدة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

