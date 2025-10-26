عندليب قنا.. بائع خردة يبدع في تقليد أغاني عبدالحليم حافظ

قال أبوالفتوح زيدان الصغير ٣٨ عاماً ، بائع خردة، فى بث مباشر مع " صدى البلد"، إنه يعمل فى مجال بيع وشراء الخردة منذ ١٠ سنوات، ومن قبلها فى بيع الخضار، بنطاق مركز قوص بمحافظة قنا.

وأوضح أنها اعتاد خلال عمله الذى يستمر على مدار اليوم بالكامل في ترديد بعض الأغانى العاطفية والوطنية خلال جولاته بالقرى والنجوع التى أتردد عليها.

وتابع الصغير، أثناء ترديدي لبعض الأغانى أجد اهتماما وإنصاتا من الموجودين، ما يشجعني على استكمال هذا المشوار، ويأتي على رأس هذه الأغانى كل ما قدمه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من أغانى رومانسية أو وطنية والتى تجد اهتمام كبير من الكبار والصغار.





واستطرد الصغير، وأثناء تواجدى فى أحد المناطق أردد مع نفسى سمعنى الشاعر الكبير أحمد الشباط، فأعجبه صوتى وأدائى وطلب منى الحضور إلى قصر الثقافة، وبالفعل توجهت إلى قصر الثقافة ومن يومها وأن أشارك فى الكثير من الفعاليات التى ينظمها القصر لامتاع جمهور المشاركين ببعض الفقرات الغنائية البسيطة.



وأوضح الصغير، لا أغنى رغبة فى الحصول على مكاسب مادية من وراء الغناء لكنها هواية اعتدت عليها، لا تحتاج إلى وقت خاص بها، تساعدنى خلال مهام عملى الصعبة بحثاً عن لقمة العيش الحلال، حيث أردد الأغانى وأنا على عربة الكارو أو التروسيكل خلال تنقلى من بلد إلى أخرى وقضاء ساعات كثيرة بين البلدان بحثاً عن الخردة أو الروبابكيا القديمة.



وأشار الصغير، إلى أن الناس تحب سماع الأغانى القديمة والتى تعبر عن الإصالة والماضى، بعدما سئمت من الأغانى الحديثة والتى تسببت فى إفساد الذوق العام، وكانت سبباً فى انتشار الكثير من السلوكيات الخاطئة الناتجة عن سماع الكلمات الهابطة التى تحتويها بعض الأغانى، لافتًا إلى أن اهتمام الناس وتشجيعهم هو من بدفعه للمشاركة فى الفعاليات المختلفة وترديد الأغانى القديمة فى المناسبات العامة والسعيدة.