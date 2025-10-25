نقل شقيقان مصابان بطلقات نارية إلى مستشفى قنا العام

نقلت سيارات إسعاف شقيقان مصابان بطلقات نارية إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين أبناء عمومة بقرية أبودياب بمركز دشنا، نتيجة خلافات على قطعة أرض زراعية بنطاق القرية.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا نتج عنها إصابة شقيقين بطلقات نارية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.