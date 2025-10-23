ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص قنا الزراعي لحالة وفاة و14 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا ، إلى حالة وفاة و 14 مصاباً.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى، نتج عنه عدد من الإصابات بين الركاب، وتبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.