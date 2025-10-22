قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
محافظات

محافظ قنا يناقش إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بنقادة

اجتماع الفخار
اجتماع الفخار
يوسف رجب

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بمركز نقادة، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالصناعات التراثية والحرف اليدوية ذات الطابع المميز وذلك في إطار برنامج تنمية صعيد مصر الهادف إلى دعم وتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات.
 جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة نهال المغربل، المستشار الاقتصادي للمحافظة والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنار محمد مدير إدارة التكتلات وعدد من مسؤولي المرافق الخدمية وفريق عمل التكتلات ببرنامج تنمية صعيد مصر.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع تفاصيل المشروع المقترح الذي يقام على مساحة 24 فدان ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يضم ورشا ومرافق خدمية وبنية تحتية متطورة لخدمة الحرفيين والعاملين بمجال صناعة الفخار.

كما ناقش الاجتماع، خطة توفير المرافق الحيوية للمجمع من مياه شرب وكهرباء وغاز طبيعي بما يضمن تهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص وتقديم الدعم الفني لأصحاب الورش.

وأشار محافظ قنا، إلى إعداد دراسة جدوى مبدئية لإنشاء مزار سياحي بمدينة الفخار بحيث يشمل المشروع مناطق للورش الحرفية ومعارض لعرض المنتجات النهائية ومسارات للزوار تتيح لهم متابعة مراحل صناعة الفخار منذ تشكيل الطين وحتى خروج المنتج النهائي.

وأوضح محافظ قنا، أن المرحلة الأولى من المشروع ستضم 25 ورشة فخار من بينها ورشة حية تعرض فيها عمليات التصنيع أمام الزوار والسياح مما يعزز الترويج السياحي للحرفة ويبرز قيمتها الثقافية والتراثية.

وأكد محافظ قنا، أن مشروع مجمع الفخار يأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف التراثية الأصيلة وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل قرية حاجر طوخ إلى مركز إقليمي لصناعة الفخار يجمع بين الإنتاج والتدريب والتسويق والسياحة.


