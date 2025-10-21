قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

للوقوف على معدلات الإنجاز.. سكرتير قنا يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين

جولة شادر الأربعين
جولة شادر الأربعين
يوسف رجب

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين بمدينة قنا، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

رافقه خلال الجولة محمد عزت، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من المهندسين والمسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومتابعة سير العمل بمختلف مراحل المشروع المخصص للأسواق والمنافذ التجارية الجديدة.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى أن مشروع شادر الأربعين يعد أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للتجار والمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المحلية.

وأضاف علام، بأن محافظة قنا تولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها، بهدف تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، وضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، بأن مشروع شادر الأربعين يُقام على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إدارياً وكافتيريا ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، بتكلفة إجمالية قدرها 82 مليون جنيه.

