ضيعوا مستقبله .. القبض على المتهمين بالتعدي على شاب في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على شاب في أحد شوارع دار السلام وإصابته بالأسلحة البيضاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا من أسرة شاب اتهمت فيه مجموعة من الشباب وعددهم 9 بالتعدي عليه بالضرب في وسط الشارع.

وقرر الشاب في أقواله بأنه كان متواجد أمام مدرسته ورفض دفع أموال لأحد الشباب فقام بالتوجه إلى شاب آخر وأبلغه بأن المجني عليه يقوم بمعاكسة شقيقته فقام الشاب بإحضار أصدقائه والذهاب إليه والتعدي عليه.