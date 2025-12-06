قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة| صور
جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه
ولّع الدنيا.. أحمد شوبير يشيد بـ أداء أستون فيلا أمام أرسنال
رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها
رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 2 آخرين بقضية خلية جبهة النصرة الثانية
طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق
التعاون الإسلامي تدين مخطط فتح رفح باتجاه واحد.. وتؤكد: التهجير القسري جريمة حرب
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
حوادث

سيدة تتهم زوجها بالاعتداء جسديا على ابنتها في حلوان

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب عشريني بعد اتهام زوجته الأربعينية له بالاعتداء جسديا على ابنتها في حلوان.

شاب يتعدى على ابنة زوجته في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان أفاد بورود بلاغا من سيدة بالغة من العمر 40 سنة اتهمت فيه زوجها البالغ من العمر 23 عاما بالتعدي جسديا على ابنتها.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة حلوان شاب مديرية أمن القاهرة سيدة

