سيدة تتهم زوجها بالاعتداء جسديا على ابنتها في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب عشريني بعد اتهام زوجته الأربعينية له بالاعتداء جسديا على ابنتها في حلوان.

شاب يتعدى على ابنة زوجته في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان أفاد بورود بلاغا من سيدة بالغة من العمر 40 سنة اتهمت فيه زوجها البالغ من العمر 23 عاما بالتعدي جسديا على ابنتها.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.