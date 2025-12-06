قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار جديد في محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شاب عمدًا بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة السابعة – تأجيل محاكمة أربعة متهمين في القضية المتهمين فيها بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك على خلفية واقعة قتل بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة 2 فبراير 2026 المقبل، وذلك لحضور المتهم الثالث واستكمال نظر القضية.


صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمين: أحمد م. إ. ح (20 عامًا)، مقيم بمصنع الصابون – الخانكة ومحمود م. إ. ح (20 عامًا)، مقيم بالخانكة وله محل إقامة آخر بالعزبة البيضاء – المرج وحسن ر. ع. م وشهرته حسن السني أسامة ص. إ. م. ع وشهرته أسامة الحرز وذلك في القضية رقم 12932 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2414 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.


وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 12 سبتمبر 2022 بدائرة قسم الخصوص، ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه كريم بيومي إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وذخائر، إضافة إلى أسلحة بيضاء.


وأوضحت التحقيقات أنهم كمنوا للمجني عليه في مكان يعلمون تواجده به، وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات استقرت بجيده، فيما أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من السلاح المذكور لإرهابه وشل مقاومته، قاصدين إزهاق روحه، مما أسفر عن مقتله وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.


ووجهت النيابة إليهم تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص.

