وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة الداخلية بدء العمل رسميًا بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كبديل كامل عن الشهادة الورقية، وذلك في إطار مشروع "مرور بلا أوراق" الذي تنفذه الدولة ضمن خطتها للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين. 

وتأتي هذه الخطوة كتطور جوهري في المنظومة المرورية بعد سنوات من الاعتماد على المستندات الورقية داخل وحدات المرور ووحدات التراخيص.

استعلم عن المخالفات المرورية بأسهل طريقة

شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية

أشارت وزارة الداخلية إلى أن الشهادة الإلكترونية الجديدة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء منظومة ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة. 

وبموجب هذا الربط، يحصل المركز المختص على شهادة براءة الذمة إلكترونيًا فور سداد المواطن لجميع مخالفاته المرورية عبر أي قناة دفع إلكتروني معتمدة، الأمر الذي مكّن الوزارة من استكمال تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق" بالكامل داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية.

إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية نهائيًا

أكدت وزارة الداخلية أن القرار الجديد يلغي بشكل رسمي طلب شهادة المخالفات الورقية، بحيث أصبحت الإجراءات إلكترونية مائة بالمائة دون الحاجة لأي أوراق مطبوعة.

 ويسمح النظام الجديد بإنهاء الإجراءات داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية أو بوابة مرور مصر دون تقديم أي مستند ورقي، إذ تتم جميع عمليات التحقق من خلال النظام الإلكتروني مباشرة، بما يحد من أي تلاعب محتمل ويرفع مستوى الدقة والسرعة في إنجاز الخدمات.

خطوات استخراج الشهادة الإلكترونية للمخالفات

حددت وزارة الداخلية خطوات الحصول على الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية على النحو التالي:

  1. سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة المعتمدة.
  2. الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وتسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بدقة.
  3. فور تأكيد عملية السداد، تُصدر شهادة براءة الذمة إلكترونيًا، وتكون متاحة للتحميل أو الطباعة.
  4. لا حاجة نهائيًا لتقديم شهادة ورقية داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية، حيث يتم التحقق منها إلكترونيًا من خلال النظام الموحد.

مزايا الشهادة الإلكترونية الجديدة

تقدم الشهادة الإلكترونية عددًا كبيرًا من المميزات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المرورية، أبرزها تقليل الاعتماد على المستندات الورقية بشكل كامل، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وزيادة دقة وسرعة إنجاز الإجراءات المرورية، إلى جانب الحد من أي محاولات للتلاعب أو تأخير الخدمات، فضلًا عن سهولة التعامل بالشهادة داخل الموانئ والمنافذ ووحدات المرور المختلفة دون الحاجة لإصدار ورق أو تقديم مستندات مطبوعة.

موعد تطبيق النظام في جميع المحافظات

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق منظومة الشهادة الإلكترونية يبدأ رسميًا في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من السبت 6 ديسمبر 2025، ضمن خطة شاملة لتعميم مشروع "مرور بلا أوراق" في كل الوحدات المرورية بالدولة.

وتعد هذه الخطوة نقلة كبيرة في الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول للمعلومات، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بناء جمهورية جديدة رقمية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الكامل.

شهادة المخالفات المرورية المخالفات المرورية شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية الداخلية

