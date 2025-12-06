قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
أخبار العالم

لمخالفة القوانين.. وزير الخارجية الفرنسي عن الغرامة المفروضة على منصة "X": مجرد بداية

جان نويل بارو- وزير الخارجية الفرنسي
جان نويل بارو- وزير الخارجية الفرنسي
هاجر رزق

أعلن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بأن الغرامة المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، و البالغة 120 مليون يورو هي مجرد بداية.

و قال بارو: “القاعدة واحدة للجميع، تيك توك قبل شروطنا، وX  رفضت، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة وفعلت الصواب. وهذه ليست سوى البداية”، وذلك خلال منشور له عبر صفحته على منصة "X".

و أضاف "أعلنت القوى الرجعية الدولية استنكارها، لن نسمح لأحد بترهيبنا، الشفافية مهمة إلزامية علينا على المنصات الرئيسية".

"اكس" تنتهك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي

وفي يوليو، أبلغت المفوضية الأوروبية منصة "X" بنتائج تحقيقاتها الأولية، والتي تفيد بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات، وسيؤدي عدم تصحيح هذه الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

و أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، في وقت سابق، في إحاطة إعلامية ببروكسل أن المفوضية الأوروبية غرّمت X بمبلغ 120 مليون يورو لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

