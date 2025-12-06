لمخالفة القوانين.. وزير الخارجية الفرنسي عن الغرامة المفروضة على منصة "X": مجرد بداية

أعلن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بأن الغرامة المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، و البالغة 120 مليون يورو هي مجرد بداية.

و قال بارو: “القاعدة واحدة للجميع، تيك توك قبل شروطنا، وX رفضت، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة وفعلت الصواب. وهذه ليست سوى البداية”، وذلك خلال منشور له عبر صفحته على منصة "X".

و أضاف "أعلنت القوى الرجعية الدولية استنكارها، لن نسمح لأحد بترهيبنا، الشفافية مهمة إلزامية علينا على المنصات الرئيسية".

"اكس" تنتهك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي

وفي يوليو، أبلغت المفوضية الأوروبية منصة "X" بنتائج تحقيقاتها الأولية، والتي تفيد بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات، وسيؤدي عدم تصحيح هذه الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

و أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، في وقت سابق، في إحاطة إعلامية ببروكسل أن المفوضية الأوروبية غرّمت X بمبلغ 120 مليون يورو لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.