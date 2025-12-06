تقارير فلسطينية: الجيش الاسرائيلي ينتهك وقف إطلاق النار شمال قطاع غزة

أفادت تقارير فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل وتتقدم في شمال قطاع غزة، بطريقة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن قطاع غزة يشهد أوضاعا إنسانية في غاية القسوة، رغم مرور أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار، إذ ما يزال السكان يواجهون نقصًا حادًا في مقومات الحياة الأساسية، فالأزمات الصحية والغذائية تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل تدمير البنية التحتية وتدهور القطاع الصحي بشكل شبه كامل.

دخول المواد الحيوية والمساعدات إلى غزة

ولفتت التقارير، إلى أن العبء يزداد على مئات الآلاف من النازحين الذين يفتقرون إلى المأوى المناسب، فيما تتواصل القيود المشددة على دخول المواد الحيوية والمساعدات الإنسانية، وأمام هذا الواقع تعيش غزة مرحلة استثنائية تتطلب استجابة عاجلة وفعّالة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات السكان وحماية حياتهم وكرامتهم.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

من جهته؛ قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال شديد التعقيد رغم مرور نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن ارتفاع عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها؛ لا يعكس أي تحسن حقيقي، بسبب القيود الإسرائيلية التي تحدد بدقة نوع المواد المسموح بتوريدها إلى القطاع.