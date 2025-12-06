المنيا.. تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة توافر السلع وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحمايةً لحقوق المواطنين في السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل قوة لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن الرقابة اليومية متواصلة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح التقرير الشهري لمديرية التموين عن نوفمبر الماضي، الذي أعده المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 3541 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية.

وذكر التقرير أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 2783 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت حملات الأسواق عن تحرير 758 محضرًا تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من الأسمدة والدهانات، وضبط حلوى منتهية الصلاحية، وكبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وشملت المحاضر أيضًا مخالفات تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بقطاع المواد البترولية، تم تحرير 37 محضرًا بعد ضبط محطة وقود قامت بتجميع 619,380 لتر سولار و10,320 لتر بنزين 80 و3,135 لتر بنزين 92 قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى تحرير 114 محضرًا ضد التجار التموينيين.