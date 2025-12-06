قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة توافر السلع وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحمايةً لحقوق المواطنين في السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل قوة لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن الرقابة اليومية متواصلة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح التقرير الشهري لمديرية التموين عن نوفمبر الماضي، الذي أعده المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 3541 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية.

وذكر التقرير أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 2783 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت حملات الأسواق عن تحرير 758 محضرًا تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من الأسمدة والدهانات، وضبط حلوى منتهية الصلاحية، وكبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وشملت المحاضر أيضًا مخالفات تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بقطاع المواد البترولية، تم تحرير 37 محضرًا بعد ضبط محطة وقود قامت بتجميع 619,380 لتر سولار و10,320 لتر بنزين 80 و3,135 لتر بنزين 92 قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى تحرير 114 محضرًا ضد التجار التموينيين.

المنيا محافظ المنيا تموين حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: مشاركة أكثر من 70 دولة في المسابقة العالمية للقرآن يؤكد ريادة مصر

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: مصر كانت وما زالت موطناً لتلاوة القرآن الكريم وعلومه

الشيخ محمود الشحات

تحمل اسم والده.. محمود الشحات أنور يفتتح المسابقة العالمية للقرآن بآيات من الذكر الحكيم

بالصور

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد