مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح
ايمن رياض

تنطلق مساء اليوم، السبت، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح، في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر وعدد من الدول العربية، والتي تحمل اسم المخرج خالد جلال تحت شعار "من المنيا إلى العالم – دورة صانع النجوم"، برعاية اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، ووزيرى الثقافة والشباب، وذلك بهدف دعم المواهب الشابة وتطوير قدرات صناع المسرح.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان لها، أنه سيتم الاحتفاء بنجوم المسرح المصري والعربي، حيث يتصدر قائمة المكرّمين الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، إلى جانب كل من: محمد علي رزق – أمير صلاح الدين – هاني طاهر – أسامة طه – عماد التوني – أحمد عبد الوارث – رائد الزلفي – لويس المنياوي – الفنان العُماني عبد الله بن سالم بن شنون – والكاتبة رشا عبد المنعم.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة العروض الطويلة "مسرح العلبة"، وتضم نخبة من أبرز المسرحيين المصريين والعرب، يترأسها الفنان القدير عزت زين "مصر"، ويشارك في عضويتها الكاتب والمخرج محمود جمال حديني، والمخرج المسرحي محمد زكي، والناقد المسرحي باسم صادق، والمخرج المسرحي الدكتور شبير العجمي من سلطنة عُمان، حيث تم اختيار هذه الأسماء تقديرًا لتجاربهم الفنية في مجالات الإخراج والكتابة والنقد المسرحي، بما يعكس التنوع الثقافي والمهني الذي يحرص عليه المهرجان في كل دورة، لدعم الحراك المسرحي الجامعي والاحترافي في مصر والعالم العربي.

وتقام عروض المهرجان على مجموعة من مسارح المحافظة، تشمل: مسرح محافظة المنيا، مسرح تياترو الصعيد، مكتبة مصر العامة، مسرح الجزويت، والمسرح الروماني بكورنيش المنيا، وذلك لضمان وصول الفعاليات إلى أكبر عدد من الجمهور.

المنيا محافظ المنيا المهرجان الدولي للمسرح

