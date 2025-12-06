أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية لوجوده بمجموعة متوازنة بكأس العالم

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على مجموعة منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "منتخب مصر أمام فرصة ذهبية لوجوده في هذه المجموعة المتوازنة وحققنا نتائج جيدة من قبل أمام بلجيكا وأعتقد منتخبنا أفضل من إيران ونيوزيلندا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تخطيط واستعداد جيد قبل كأس العالم وأن يكون هناك مباريات ودية على أعلى مستوى، والأمر يحتاج مجهود وتركيز من الجهاز الفني".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.