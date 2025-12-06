قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 6-12-2025، إذ بلغ متوسطه في البنك المركزي 47.5 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.5 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.47 جنيه للشراء.
47.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.53 جنيه للشراء.
47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
47.5 جنيه للشراء.
47.6 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.5 جنيه للشراء.
47.6 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه البنك المركزي البنك الأهلي للشراء

