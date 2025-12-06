مركز العزيمة بالغربية.. إضافة جديدة لشبكة علاج الإدمان بقرى حياة كريمة

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مركز العزيمة الذي جرى افتتاحه بمحافظة الغربية يُعد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان داخل المحافظة.

وأوضح مدحت وهبة، خلال لقائه مع الإعلامية حياة قطوف في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المركز الجديد يقع ضمن إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليصل بذلك عدد مراكز علاج الإدمان التابعة للصندوق إلى 35 مركزًا في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مركز العزيمة تم إنشاؤه وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، حيث لا تقتصر خدماته على سحب السموم فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والتأهيل السلوكي، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين.

ولفت مدحت وهبة إلى وجود مبادرة خاصة بالتمكين الاقتصادي تهدف إلى تدريب المتعافين وإكسابهم مهارات مهنية مطلوبة في سوق العمل، بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع وتقليل نسب الانتكاسة بعد التعافي.