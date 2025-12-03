نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

كشف المغربي أشرف بن عياد، الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بضم مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم.

وكتب بن عياد عبر حسابه على إكس: “برشلونة يهتم رسميًا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم النادي بالفعل تحرّك في هذا الجانب”.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن أندية كبرى في القارة الأوروبية بدأت متابعة المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، بعد ظهوره المميز في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاًم في قطر.

وذكر موقع direct tv sports أن اللاعب بات محل اهتمام 3 أندية كبرى برشلونة الإسباني و بايرن ميونخ الألماني و مانشستر سيتي الإنجليزي

كما أكدت التقارير أن اللاعب جذب أيضًا أنظار أندية أوروبية أخرى مثل سبورتنج لشبونة وفينورد وكلوب بروج.