أندية عملاقة عينهم عليه.. نجم الأهلي الصاعد يخطف الاضواء| من هو؟

يترقب النادي الأهلي تحركات أندية أوروبية عملاقة بشأن نجمه الشاب حمزة عبد الكريم، الذي خطف الأضواء بعد تألقه في بطولات الناشئين مع منتخب مصر، وسط تقارير تؤكد دخول أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي في سباق لضمه.

اهتمام أوروبي متزايد بنجم الأهلي الشاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أندية كبرى في القارة الأوروبية بدأت متابعة المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، بعد ظهوره المميز في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر.

وذكر موقع direct tv sports أن اللاعب بات محل اهتمام 3 أندية كبرى برشلونة الإسباني و بايرن ميونخ الألماني و مانشستر سيتي الإنجليزي

كما أكدت التقارير أن اللاعب جذب أيضًا أنظار أندية أوروبية أخرى مثل سبورتنج لشبونة وفينورد وكلوب بروج.

تألق لافت في كأس العالم للناشئين

نجح عبد الكريم في تسجيل هدفين وصناعة ثالث خلال مشاركته مع منتخب مصر في مونديال الناشئين، الأمر الذي رفع من أسهمه بشكل كبير وأعاد تسليط الضوء على موهبته التي بدأت تتفجر في قطاع الناشئين بالأهلي.

كما سبق له التألق في بطولة شمال أفريقيا وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، قبل أن يخطف الأنظار عالميا خلال البطولة الأخيرة.

تصعيد للفريق الأول وبداية أفريقية قوية

تم تصعيد عبد الكريم للفريق الأول بالنادي الأهلي مؤخراً، وشارك لأول مرة مع الفريق كبديل أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-1.

ويعد هذا الظهور خطوة كبيرة في مسيرة اللاعب، الذي تم توقيع عقد تسويق عالمي له في إطار خطة احترافية تستهدف انتقاله إلى أوروبا.

عرض معايشة سابق من بايرن ميونخ

كان اللاعب قد تلقى عرضاً للمعايشة في نادي بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية، إلا أن ارتباطات الأهلي في بداية الموسم حالت دون سفره إلى ألمانيا.

اول مشاركة أفريقية

أعرب حمزة عبد الكريم عن سعادته الكبيرة بأول ظهور أفريقي بقميص الأهلي، مؤكداً أن الفوز على شبيبة القبائل كان بداية قوية للفريق في مشوار دور المجموعات.

وقال اللاعب: "دخلنا المباراة بتركيز كبير ونجحنا في الخروج بالثلاث نقاط. هدفنا الاستمرار في تقديم مستويات قوية واستغلال الفرص في المباريات المقبلة."

وأضاف: "أشكر جمهور الأهلي الذي يدعمنا دائماً، وأتمنى أن أظهر بشكل أفضل خلال المرحلة القادمة."

وكشف عبد الكريم عن نصائح المدرب توروب له قائلاً: “ينصحني دائماً بألا أشعر بالخوف داخل الملعب وأن أقدم كرة القدم الطبيعية الخاصة بي، وهو الأمر الذي يمنحني ثقة كبيرة.”

من هو حمزة عبد الكريم؟

-العمر 17 عاماً (مواليد 1 يناير 2008)

-البداية الكروية بدأ لعب كرة القدم في ماليزيا خلال فترة عمل والده هناك

-الانضمام للأهلي التحق بقطاع الناشئين عام 2020 وهو في سن الثانية عشر

-مشواره مع الأهلي ظهر مع الفريق الأول في مباراة أمام بتروجيت بالدوري في الموسم الماضي قبل أن يُصعد بشكل رسمي هذا العام

ويعد عبد الكريم اليوم من أبرز المواهب الصاعدة داخل القلعة الحمراء، وسط توقعات بمستقبل كبير قد يبدأ بخطوة احترافية قريبة بعد الاهتمام الأوروبي الواسع.