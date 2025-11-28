سبورتنج لشبونة يتعادل مع منتخب كازاخستان ببطولة الأهلي للناشئين

تعادل سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمت منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا.

وسجل أنور توليندي هدف التقدم لمنتخب كازاخستان في الشوط الأول، قبل أن يدرك رودريجو ريلفاش هدف التعادل سريعا لفريق سبورتنج لشبونة.

‏‎وانطلقت بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا صباح اليوم الجمعة، والتي تستضيفها ملاعب النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، في تنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

وتقام البطولة بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

‎المجموعة الأولى: الأهلي - باير ليفركوزن الألماني - أكاديمية برشلونة - إسكولا فيرشافيا البولندي - روخ لفيف الأوكراني - سيراميكا كليوبترا.

‏‎المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي - بيرشوت البلجيكي - ميسزولي بودابست المجري - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

‏‎المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي - منتخب كازاخستان - دوناتيللو أوديني الإيطالي - منتخب إستونيا - نادي زد - كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

‏‎وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تهدف إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي.