ولاء السلامين: اعتداءات الاحتلال أصابت أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة
خالد الصاوي: العمليات الصحية قربتني إلى الله وأنقذتني من مرحلة صعبة
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
توك شو

ولاء السلامين: اعتداءات الاحتلال أصابت أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة

عبد الخالق صلاح

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن بيانات هيئة الإسعاف والطوارئ الفلسطينية تشير إلى وقوع اعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العُزَّل في مناطق متعددة بالضفة الغربية، حيث تعرض السكان للضرب المبرح أثناء عمليات الاقتحام والاعتقال.

وأشاتر إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة أكثر من 70 فلسطينيًا، تم علاج بعضهم ميدانيًا، ونُقل آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج؛ بسبب شدة الإصابات.

وأضافت، في تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية"، أنّ نادي الأسير الفلسطيني في منطقة طوباس سجل احتجاز أكثر من 120 فلسطينيًا خلال هذه العمليات، في أعداد تجاوزت المعتاد يوميًا.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال استخدمت بعض المنازل كثكنات عسكرية أثناء اقتحام بلدة طمون، كما دمرت جزءا من البنية التحتية للبلدة، قبل الانسحاب بعد 54 ساعة.

وأوضحت السلامين|، أن المخيمات الفلسطينية كانت أيضًا من أهداف الاحتلال، مشيرة إلى ما يحدث حاليًا في مخيم الفارعة، حيث تُجبر العائلات على إخلاء منازلها، واتخاذها كثكنات عسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤدي إلى نزوحهم القسري.

وأكدت السلامين أن توثيق هذه الاعتداءات؛ جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صور الفلسطينيون كيفية تعرض المحتجزين للضرب، وهو ما يعكس حجم الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

