بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

الملاريا مرضٌ يُصيب الإنسان نتيجة لدغة بعوضة ويحمل بعض البعوض طفيلياتٍ صغيرة، ويمكن أن تُصيب البشر بالطفيليات عند اللدغ.

يمكن أن تُسبب الملاريا مرضًا شديدًا وقد تؤدي إلى الوفاة إذا تُركت دون علاج كما أن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة بأمراضٍ تُهدد الحياة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض الملاريا الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب وصعوبة التنفس واليرقان وأكثر من ذلك يمكن أن تبدأ أعراض الملاريا بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم تتفاقم ومن المهم علاجها في أسرع وقت ممكن.

تنتشر الملاريا بشكل أكبر في المناطق الاستوائية حيث الحرارة والرطوبة و تحدث معظم الحالات في أفريقيا، وهي نادرة في الولايات المتحدة و صحيح حتى لو كنت قد تناولت أدويةً للوقاية من الملاريا أثناء رحلتك.


أعراض الملاريا

تتراوح أعراض الملاريا بين الخفيفة والشديدة و غالبًا ما تبدأ كأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وقد تتفاقم، وتشمل:

حمى
قشعريرة
صداع
آلام العضلات
تعب
صعوبة في التنفس
الإسهال أو الغثيان أو القيء
النوبات
اصفرار بشرتك أو بياض عينيك (اليرقان)
بول داكن أو دموي
تظهر أعراض الملاريا عادةً بعد عدة أيام إلى شهر من الإصابة.

قد لا يشعر بعض الأشخاص بالمرض لمدة عام أو أكثر بعد لدغة البعوض.

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

