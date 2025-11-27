ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

الملاريا مرضٌ يُصيب الإنسان نتيجة لدغة بعوضة ويحمل بعض البعوض طفيلياتٍ صغيرة، ويمكن أن تُصيب البشر بالطفيليات عند اللدغ.

يمكن أن تُسبب الملاريا مرضًا شديدًا وقد تؤدي إلى الوفاة إذا تُركت دون علاج كما أن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة بأمراضٍ تُهدد الحياة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض الملاريا الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب وصعوبة التنفس واليرقان وأكثر من ذلك يمكن أن تبدأ أعراض الملاريا بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم تتفاقم ومن المهم علاجها في أسرع وقت ممكن.

تنتشر الملاريا بشكل أكبر في المناطق الاستوائية حيث الحرارة والرطوبة و تحدث معظم الحالات في أفريقيا، وهي نادرة في الولايات المتحدة و صحيح حتى لو كنت قد تناولت أدويةً للوقاية من الملاريا أثناء رحلتك.



أعراض الملاريا

تتراوح أعراض الملاريا بين الخفيفة والشديدة و غالبًا ما تبدأ كأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وقد تتفاقم، وتشمل:

حمى

قشعريرة

صداع

آلام العضلات

تعب

صعوبة في التنفس

الإسهال أو الغثيان أو القيء

النوبات

اصفرار بشرتك أو بياض عينيك (اليرقان)

بول داكن أو دموي

تظهر أعراض الملاريا عادةً بعد عدة أيام إلى شهر من الإصابة.

قد لا يشعر بعض الأشخاص بالمرض لمدة عام أو أكثر بعد لدغة البعوض.