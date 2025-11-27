الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله | شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة سنجل شمال رام الله، في الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا خطيرا من جانب المستوطنين.

إصابة طفلين في جنين

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة وفا بأن طفلين أصيبا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مصادر طبية، قالت إن طفلين أصيبا برصاص الاحتلال على دوار العودة في مدينة جنين، ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أكد المصدر أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول الى الإصابات ونقلها.

غضب أوروبي من إسرائيل

وفي السياق نفسه، ودعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، دولة الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك، اليوم الخميس، "نحن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية".