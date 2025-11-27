أوروبا تنتفض ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

أصدرت أربع دول أوروبية بيانا مشتركا اليوم الخميس يستنكر التصعيد الإسرائيلي من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية

ودعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، دولة الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك، اليوم الخميس، "نحن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية".

إصابة طفلين فلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة وفا بأن طفلين أصيبا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مصادر طبية، قالت إن طفلين أصيبا برصاص الاحتلال على دوار العودة في مدينة جنين، ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أكد المصدر أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول الى الإصابات ونقلها.