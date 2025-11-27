بكين تدعو فرنسا لتعزيز العلاقات الصينية الأوروبية

أ ش أ

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، فرنسا إلى تعزيز التنمية الصحية للعلاقات الصينية-الأوروبية على المسار الصحيح.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الصيني، مع إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب وانج عن أمله في أن تُشجع فرنسا، الاتحاد الأوروبي على اتباع سياسة إيجابية وعقلانية تجاه الصين، والتمسك بالوضع الأساسي للشراكة، ومعالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.

من جهة أخرى.. قال وزير الخارجية الصيني، إن بلاده تأمل أن تواصل فرنسا التزامها الراسخ بمبدأ صين واحدة.

وحثّ وانج البلدين على العمل سويا من أجل حماية نتائج انتصارات الحرب العالمية الثانية، ودعم بعضهما البعض بحزم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية.