السفارة الأمريكية تنضم لكردستان مطالبة بمحاسبة منفذي هجمات كورمور

أعلنت السفارة الأمريكية بالعراق، اليوم الخميس انضمامها إلى حكومة كردستان في المطالبة بمحاسبة منفذي الهجمات على حقل كورمور.

حظر السلاح في العراق

وأكدت السفارة الأمريكية بالعراق، على ضرورة ضمان أن تكون جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، جوشوا هاريس، على ضرورة بذل الجهود لتوفير وتعزيز الإجراءات الوقائية مع إقليم كوردستان لردع مثل "الهجمات الإرهابية"، مثل الذي استهدف حقل كورمور للغاز، و"كشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة".

الهجوم على حقل كورمور

يذكر أن حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية، تعرض إلى هجوم أمس الأربعاء، تسبب في اندلاع حريق كبير بمستودع تمكنت فرق الإطفاء من إخماده.

وأوضحت شركة دانة غاز أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي"، دون أن "تقع أي إصابات بين العاملين".