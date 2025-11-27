العراق: توقف ضخ الغاز لمحطات كهرباء كردستان بسبب هجوم بمسيرة على حقل "كورمور"

أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراقي، توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء؛ بسبب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقل كورمور.



وذكرت الوزارتان - وفق بيان مشترك بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الخميس/ - أن "حكومة إقليم كردستان العراق أوقفت تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور".



وأضافتا أن فرقا من وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء؛ تتواصل - حاليًا - مع شركة "دانة غاز"؛ للتحقيق في تداعيات الحادث وإعادة الأمور إلى طبيعتها.