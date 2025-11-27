سعر العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم 27-11-2025

أظهرت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-11-2025 على مستوي البنوك العاملة في مصر.

ثبات سعر العملات الأجنبية

وفقًا لتحديثات أسعار الصرف الأجنبي والعربي داخل البنك المركزي المصري والتي سجلت ثباتًا أمام الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 62.71 جنيه للشراء و 62.9 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.81 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.38 جنيه للشراء و 7.4 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.66 جنيه للشراء و 4.67 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5 جنيهات للشراء و 5.01 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري

الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.03 جنيه للشراء و 59.21 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.43 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 30.91 جنيه للشراء و 31.01 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي سياق متصل استقرت سعر العملات العربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.7 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.13 جنيه للشراء و 155.62 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.97 جنيه للشراء و 13 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.36 جنيه للشراء و 126.73 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 123.74 جنيه للشراء و 124.1 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.07 جنيه للشراء و 13.11 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.1 جنيه للشراء و 67.48 جنيه للبيع