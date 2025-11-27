قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم 27-11-2025

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

أظهرت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-11-2025 على مستوي البنوك العاملة في مصر.

ثبات سعر العملات الأجنبية

وفقًا لتحديثات أسعار الصرف الأجنبي والعربي داخل البنك المركزي المصري والتي سجلت ثباتًا أمام الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 62.71 جنيه للشراء و 62.9 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.81 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو  7.38 جنيه للشراء و 7.4 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

بلغ سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.66 جنيه للشراء و 4.67 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5 جنيهات للشراء و 5.01 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري

الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.03 جنيه للشراء و 59.21 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو  30.43 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

بلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 30.91 جنيه للشراء و 31.01 جنيه للبيع 

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي سياق متصل استقرت سعر العملات العربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.7 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.13 جنيه للشراء و 155.62 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي 

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.97 جنيه للشراء و 13 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.36 جنيه للشراء و 126.73 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 123.74 جنيه للشراء و 124.1 جنيه للبيع

الريال القطري 

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.07 جنيه للشراء و 13.11 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.1 جنيه للشراء و 67.48 جنيه للبيع 

سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الإسترليني سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الصرف الأجنبي سعر الدرهم سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أرشيفية

اشتروا عقارات وأراضي.. 4 تجار مخدرات يغسلون 170 مليون جنيه

اسعاف - ارشيفية

العربية اتقلبت.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبوسمبل

المتهمون

15 طفلا .. الداخلية تلاحق عصابات التسول بالجيزة

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد