استقرار أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين تسجل 87.7 ألف دولار

استقرت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون بحذر احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالات تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، إلى أن "بيتكوين" تداولت عند مستوى 87,736.7 دولار، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها قرب 80 ألف دولار الأسبوع الماضي، وظلت العملات البديلة مستقرة إلى حد كبير، حيث ارتفعت إيثريوم بنسبة طفيفة 0.4% إلى 2,934.92 دولار، كذالك ريبل بنسبة 0.6% لتسجل 2.20 دولار.

وتعززت توقعات خفض الفائدة خلال ديسمبر بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ما أعاد الآمال بخفض تكاليف الاقتراض.

وتشير الأسواق إلى احتمالية 80.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9 - 10 ديسمبر، مقارنة بـ 42.4% قبل أسبوع، وفقا لمؤشر CME FedWatch.

كما زادت التكهنات بشأن احتمال ترشيح كيفن هاسيت، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئاسة الفيدرالي، حيث ينظر إليه كداعم لخفض كبير في أسعار الفائدة إذا تم تعيينه، وهو ما قد يمهد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا تدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون يتحركون بحذر بعد الانخفاض الأخير، مع امتناع الكثيرين عن اتخاذ رهانات كبيرة حتى تتضح المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية.

