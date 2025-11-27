الفراخ البيضاء بـ60 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا وانخفاضاً في الأسواق ، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن بكل انواعا خلال الفترة الماضية منذ انخفاض اسعار الدواجن وفقا لتحديثات بورصة الدواجن يومياً .

وتستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل 55 جنيهًا في المزارع، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات للمستهلك بين 60 و70 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

كما ان هناك تراجع كبير في سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، إذ وصل إلى 72 جنيهًا بالمزارع، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحال للمستهلك بين 80 و105 جنيهات

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 95 و115 جنيهًا، ويختلف السعر وفق المنطقة السكنية.

سعر كيلو البانيه اليوم

اما بالنسبة للأكثر شراء وطلبا يوميا بالأسواق ، وهو سعر كيلو البانيه حيث تراوح بين 160 و180 جنيهات باختلاف الأسواق.





أسعار أجزاء الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 150 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

-سعر كرتونة البيض الأحمر 117 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 127 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا، لتباع للمستهلك 125 جنيهًا.