اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية
اقتصاد

الفراخ البيضاء بـ60 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا وانخفاضاً في الأسواق ، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن بكل انواعا خلال الفترة الماضية منذ انخفاض اسعار الدواجن وفقا لتحديثات بورصة الدواجن يومياً .

وتستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجل 55 جنيهًا في المزارع، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات للمستهلك بين 60 و70 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ الساسو اليوم  

كما ان هناك تراجع كبير في سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، إذ وصل إلى 72 جنيهًا بالمزارع، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحال للمستهلك بين 80 و105 جنيهات

سعر الفراخ البلدي اليوم 

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 95 و115 جنيهًا، ويختلف السعر وفق المنطقة السكنية.

اسعار الفراخ اليوم 

سعر كيلو البانيه اليوم 

اما بالنسبة للأكثر شراء وطلبا يوميا بالأسواق ، وهو سعر كيلو البانيه حيث تراوح بين 160 و180 جنيهات باختلاف الأسواق.



أسعار أجزاء الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 150 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم 

-سعر كرتونة البيض الأحمر 117 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 127 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا، لتباع للمستهلك 125 جنيهًا.

اسعار الفراخ البيضاء اسعار الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم انخفاض اسعار الفراخ

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

مفتي الهند ورئيس وزراء ماليزيا

ملتقى دولي لختم صحيح مسلم بمشاركة مفتي الهند

علي جمعة

علي جمعة: التكامل بين الناس هو أساس السكينة والمودة وعمارة الأرض

اليوم.. (البحوث الإسلاميَّة) يعقد اللقاء الـ36 مِن فعاليَّات مبادرة (معًا لمواجهة الإلحاد)

اليوم.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ36 من مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

