وزيرة التخطيط: 40% من المستفيدين من برنامج حياة كريمة من محافظات الصعيد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، خلال أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء: “ البرنامج بدأ فى 2016 بأولويات وطنية مهمة، لأن الصعيد من أكثر الاماكن التي لها إحتياج”.

وأضافت: “ 40% من المستفيدين من برنامج حياة كريمة من محافظات الصعيد.. ومصر تعتبر منصة مهمة جدا للتعاون الدولي ما بين جميع الشركاء”.

وتابعت أن البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية فى مصر، لافتة: “موجودين فى المجموعة الوزراية للتنمية الصناعية، وهذا الأمر يشهد تطور كبير جدا”.

وأختتمت: “يجب إتاحة المزيد من التمويل للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة”.