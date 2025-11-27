التنمية المحلية: انعقاد مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية محطة إستراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة

قالت وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، خلال أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء: “هذا الإنجاز الذي نشهده لن يكن ليتحقق لولا توجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على تعزيز التنمية فى جميع المحافظات، كما لم يكن ممكنا دون جهود الوزراء والمحافظون السابقون والحاليين الذين علموا تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء”.

وأضافت أن إنعقاد هذا المؤتمر هو محطة إستراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وتابعت: “ يحول هذا البرنامج تمويل التجربة العملية إلى سياسات وطنية، بما يضمن الإستفادة القصوي من الخبرات المكتسبة وتعميمها على كافة المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنموية”.