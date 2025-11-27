خبطتين بالرأس توجع.. خطايا رمضان صبحي بين التزوير والمنشطات في 48 ساعة

خلال 48 ساعة فقط تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لـ "خبطتين في الراس" حيث تم أمس الثلاثاء حجز قضية التزوير في أوراق رسمية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم.



فيما تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أمس الأربعاء للإيقاف لمدة 4 سنوات في أزمة قضية المنشطات.



رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ليس أمامه سوي اللجوء إلي المحكمة الفيدرالية للطعن على قرار إيقافه 4 سنوات فى أزمة قضية المنشطات.



بداية أزمة تزوير رمضان صبحي

قررت النيابة العامة بأبو النمرس حبس شاب وفرد أمن متورطين في انتحال شخصية اللاعب وأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبح نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.



كما أمرت النيابة العامة بضبط صاحب كافيه لتورطه بواقعة تزوير أوراق رسمية خاصة بلاعب بيراميدز رمضان صبحي وعرضت المتهم الأول على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي واستدعت موظفين بالمعهد لسماع أقوالهم، إلى جانب تحريات مباحث الأموال العامة لكشف ملابسات القضية.



واعترف الشاب المنتحل بتنفيذ واقعة التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بإمتحانات رمضان صبحي لاعب بيراميدز مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.



حجز رمضان صبحي للنطق بـ الحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون، والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، جلسة محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.



وكان وصل صباح أمس الأربعاء لاعب الكرة رمضان صبحي بسيارة الترحيلات لـ محكمة شبرا الخيمة، لحضور جلسة محاكمته بتهمة تزوير في محرر رسمي.



وصل أيضا لاعب الكرة شريف إكرامي لمساندة رمضان صبحي فى ثالث جلسات محاكمته بقضية التزوير في محررات رسمية، وذلك بعد قرار المحكمة الأخير بتجديد حبس لاعب بيراميدز، وترحيله إلى السجن.



وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الثلاثاء الماضي تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة قبل نظر ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.



إيقاف رمضان صبحي

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية كاس قرارا بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.



وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.



يأتى ذلك بعد أزمة رمضان صبحي في قضية التزوير التي لاحقته بسبب امتحانه في احد المعاهد الدراسية .



قرار نهائي بقضية المنشطات

في 31 مارس عام 2024 أكد اتحاد الكرة إيجابية عينة اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز بعد فحص المنشطات.



وتلقي اتحاد الكرة يوم 31 مارس 2024 خطابا رسميا من منظمة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.



في يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته.



يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:



1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.



2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.



3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.



يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.



يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.



يوم 26 نوفمبر 2025.. قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بشكل رسمي ونهائي.