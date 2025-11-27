قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
محمد هاني يدعم رمضان صبحي في أزمته: شدة و تزول

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ميرنا محمود

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن دعمه للاعب بيراميدز رمضان صبحي، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

ونشر هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: "ربنا معاك ويقويك في محنتك، شدة وتزول إن شاء الله."

تصريحات محامي رمضان صبحي زهران بعد إيقافة 4سنوات

وكشف هاني زهران  محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عن الخطوات القانونية التي سيقوم بها اللاعب بعد صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.
وقال زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "إن فريق الدفاع يقوم حاليًا بدراسة العقوبة تمهيدًا للطعن على القرار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود "بعض الثغرات" في ملف القضية سيتم العمل عليها، من بينها شبهة التلاعب في العينة التي خضع لها اللاعب.

وبخصوص قضية التزوير المتداولة، أكد محامي اللاعب أنه غير مطلع على أي تفاصيل تخص هذا الملف، ولا يمتلك معلومات حولها لأن القضية ليست من اختصاصه .

كما نفى "زهران" وجود أي بند في عقد اللاعب مع نادي بيراميدز يسمح بفسخ التعاقد في حالة ثبوت تعاطيه للمنشطات، موضحًا أن العقد لا يتضمن أي إشارة لذلك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت اليوم قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وأرسلت الحكم للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، تمهيدًا لإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، وبدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية.

رمضان صبحي قضيه رمضان صبحي إيقاف رمضان صبحي ازمه رمضان صبحي محمد هاني

