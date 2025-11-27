راجل جدع.. نجم بيراميدز يوجه رسائل مؤثرة بشأن رمضان صبحي

وجه كريم حافظ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسائل مؤثرة بشأن رمضان صبحي، زميله في الفريق، بعد الأزمة التي يمر بها حاليًا.

وكتب كريم حافظ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا بنغلط.. وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه، علشان كده لازم نفكّر أكتر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل».

وأضاف: «الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان.. رمضان صبحي، راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه».

وتابع: «رمضان، من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت. واللي زي ده يستاهل منّ كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه» .

وواصل: «إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايمًا».

وأتم: «اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعًا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرّج عنه كل هم وغم»

وقررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.