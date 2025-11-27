طارق الجنايني يتضامن مع رمضان صبحي: لو شفت حد شمتان فيه هزعله جامد

أعرب المنتج طارق الجناينى، عن تضامنه مع اللاعب رمضان صبحى، بعد حبسه فى قضية تزوير مستندات.

وكتب الجناينى عبر حسابه الرسمى فى فيسبوك: «أنا بحب رمضان صبحى وبجد متضايق جدًا من اللى بيحصل معاه، هو ممكن يكون غلط، أنا معرفش ملابسات الأمور».

وأضاف: «بس اللى أعرفه إنه حتى لو فى يوم من الأيام خد قرار ضايقنا كأهلاوية فهو برضه ابننا اللى ياما فرحنا».

تابع: «فلما يبقى النهاردة فى محنة صعبة زى اللى هو فيها دلوقتى ومفيش حاجة نقدر نساعده بيها، يبقى على الأقل ندعيله ربنا يفك كربه».

واختتم الجناينى حديثه قائلا: «بس لو شفت حد عندى بيلقح عليه كلام أو شمتان فيه بأى صورة هزعله جامد».



واتهم اللاعب رمضان صبحى فى قضية تزوير مستندات بإحدى المعاهد، بعد اتهام شخص آخر بالتقدم للامتحانات نيابة عنه والتوقيع باسمه، اللاعب نفى تورطه المباشر وأكد أنه دفع مبالغ مالية للحصول على إثبات قيد فقط، فيما أجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى 30 ديسمبر 2025.

