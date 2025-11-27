قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
فن وثقافة

طارق الجنايني يتضامن مع رمضان صبحي: لو شفت حد شمتان فيه هزعله جامد

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يمنى عبد الظاهر

أعرب المنتج طارق الجناينى، عن تضامنه مع اللاعب رمضان صبحى، بعد حبسه فى قضية تزوير مستندات.

وكتب الجناينى عبر حسابه الرسمى فى فيسبوك: «أنا بحب رمضان صبحى وبجد متضايق جدًا من اللى بيحصل معاه، هو ممكن يكون غلط، أنا معرفش ملابسات الأمور».

وأضاف: «بس اللى أعرفه إنه حتى لو فى يوم من الأيام خد قرار ضايقنا كأهلاوية فهو برضه ابننا اللى ياما فرحنا».

تابع: «فلما يبقى النهاردة فى محنة صعبة زى اللى هو فيها دلوقتى ومفيش حاجة نقدر نساعده بيها، يبقى على الأقل ندعيله ربنا يفك كربه».

واختتم الجناينى حديثه قائلا: «بس لو شفت حد عندى بيلقح عليه كلام أو شمتان فيه بأى صورة هزعله جامد».


واتهم اللاعب رمضان صبحى فى قضية تزوير مستندات بإحدى المعاهد، بعد اتهام شخص آخر بالتقدم للامتحانات نيابة عنه والتوقيع باسمه، اللاعب نفى تورطه المباشر وأكد أنه دفع مبالغ مالية للحصول على إثبات قيد فقط، فيما أجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى 30 ديسمبر 2025.
 

