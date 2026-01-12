بالأسماء | قرارات رسمية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.
• الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.
• الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.
• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.
• الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.
• الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي