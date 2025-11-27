قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية
رياضة

شوبير يدعم رمضان صبحي: موقف صعب جدا قلوبنا معاه

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :موقف صعب جدا قلوبنا معاه .

تصريحات محامي رمضان صبحي زهران بعد إيقافة 4سنوات

وكشف هاني زهران  محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عن الخطوات القانونية التي سيقوم بها اللاعب بعد صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.
وقال زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "إن فريق الدفاع يقوم حاليًا بدراسة العقوبة تمهيدًا للطعن على القرار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود "بعض الثغرات" في ملف القضية سيتم العمل عليها، من بينها شبهة التلاعب في العينة التي خضع لها اللاعب.

وبخصوص قضية التزوير المتداولة، أكد محامي اللاعب أنه غير مطلع على أي تفاصيل تخص هذا الملف، ولا يمتلك معلومات حولها لأن القضية ليست من اختصاصه .

كما نفى "زهران" وجود أي بند في عقد اللاعب مع نادي بيراميدز يسمح بفسخ التعاقد في حالة ثبوت تعاطيه للمنشطات، موضحًا أن العقد لا يتضمن أي إشارة لذلك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت اليوم قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وأرسلت الحكم للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، تمهيدًا لإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، وبدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية

